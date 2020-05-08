طارق حامد يوجه رسالة لرضا عبدالعال خلال برنامج رامز مجنون رسمي

سخر طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك من رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق. وقال طارق حامد خلال ظهوره عبر برنامج رامز مجنون رسمي إن رضا عبد العال يقوم بالعمل الذي يحبه الشعب المصري وهو "الضحك".

ووجه طارق رسالة خاصة إلى رضا عبد العال قائلا: "ربنا يوفقك وبقولك استمر في اللي انت بتعمله، عشان الشعب المصري بيحب اللي انت بتعمله بيحب الضحك".

وحول سؤاله عن حصوله على المستحقات في الزمالك بانتظام قال مترددا: "أحصل على مستحقاتي بانتظام". رضا عبد العال يقوم بالعمل الذي يحبه الشعب المصري وهو "الضحك".ووجه طارق رسالة خاصة إلى رضا عبد العال قائلا: "ربنا يوفقك وبقولك استمر في اللي انت بتعمله، عشان الشعب المصري بيحب اللي انت بتعمله بيحب الضحك".وحول سؤاله عن حصوله على المستحقات في الزمالك بانتظام قال مترددا: "أحصل على مستحقاتي بانتظام".

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