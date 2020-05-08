طارق حامد يعترف: أنا بتعصب بسهولة

أكد طارق حامد لاعب وسط الزمالك أنه سريع الانفعال، ويتعصب بسهولة. وقال طارق حامد خلال ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي: "أنا سريع الانفعال وبتعصب بسرعة ومن أقل حاجة ودي حقيقة".

وأضاف: "مش بزعل لما يتقال عليا جزار لأنها مش بالمعنى الدموي ولكن بالمعنى الكويس، اللي هي بتعكس الأداء القوي في الملعب".

واختتم حديثه قائلا: "هناك انتقادات مثمرة وتفيدك وهناك انتقادات أخرى هدفها الهدم". "أنا سريع الانفعال وبتعصب بسرعة ومن أقل حاجة ودي حقيقة".وأضاف: "مش بزعل لما يتقال عليا جزار لأنها مش بالمعنى الدموي ولكن بالمعنى الكويس، اللي هي بتعكس الأداء القوي في الملعب".واختتم حديثه قائلا: "هناك انتقادات مثمرة وتفيدك وهناك انتقادات أخرى هدفها الهدم".

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