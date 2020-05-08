شاهد .. تدريبات بروسيا مونشنجلادباخ بحضور صور أكثر من 12 الف مشجع

خاض فريق بوروسيا مونشنجلادباخ تدربه اليوم الجمعة على ملعبه الرئيسي بحضور صور أكثر من 12 ألف مشجع في المدرجات استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الأسبوع المقبل.
وكان نادي بوروسيا مونشنجلادباخ قد قرر امس الخميس استئناف تدريباته بشكل فوري بعد التأكد من عدم إصابة أي من المعنيين بفريق الكرة بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهم للفحوصات مرتين.
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