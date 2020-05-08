رياضة | المصري يحدد شروطه من أجل رحيل "وادي"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري يحدد شروطه من أجل رحيل "وادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمتلك المهاجم الفلسطيني محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عدة عروض خليجية للرحيل في صيف 2020.

وفي الآونة الأخيرة ذكرت تقارير صحفية أن محمود وادي دخل دائرة اهتمام الزمالك وبيراميدز.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، أن ناديه تلقى عروضًا رسمية من الخليج للظفر بخدمات وادي، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي عروض محلية.

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وحسب ما أوضح السقا أن النادي حدد 3 شروط مقابل السماح للاعب بالخروج، ولكنه أكد أن في الوقت الحالي لا يستطيع النادي التخلي عن خدماته بسبب أزمة القيد، مضيفا أن قرار رحيل وادي سيكون بيد طارق العشري المدير الفني للفريق بجانب موافقة الإدارة.

وأشار إلى أنه قبل توليه منصبه الحالي في المصري وتحديدًا مطلع الموسم الحالي الإدارة تلقت عروضًا من الخليج لشراء اللاعب إلا أن النادي رفض رحيله باعتباره من العناصر الأساسية بالفريق.

جدير بالذكر أن محمود وادي صاحب الـ25 عامًا تمكن من إظهار نفسه بالشكل المثالي، وصنع أرقامًا رائعة رفقة النادي الساحلي في الموسم الحالي حيث شارك في 25 مباراة سجل من خلالها 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى، ويمتد عقده مع المصري حتى صيف 2022.