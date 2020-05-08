رياضة | لأول مرة.. طارق حامد يكشف سبب أزمته مع كهربا في موقعة "السوبر"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. طارق حامد يكشف سبب أزمته مع كهربا في موقعة "السوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر عن مشادته مع مهاجم الأهلي "محمود عبد المنعم كهربا" خلال مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت بالإمارات.

وقال حامد في برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان "رامز جلال" على قناة "إم بي سي مصر" أن ما حدث بينه وبين كهربا "نرفزة ملعب" مشدداً على أن الأخير هو من استفزه أولاً.

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ووجه رامز سؤالاً لطارق حامد حيث قال: "إيه اللي حصل بينك وبين كهربا".

ورد حامد: "هو اللي استفزني بصراحه".

وشهدت المباراة اشتباكاً بين النجمين، أدى لوجود أحداث مؤسفة بينهما بعد المباراة، ووقعت لجنة المسابقات عقوبات رادعة على اللاعبين.