رياضة | شرط الزمالك الصعب للموافقة على رحيل "سيسيه"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط الزمالك الصعب للموافقة على رحيل "سيسيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسئولو نادي الزمالك شرطا صعبا للموافقة على البيع النهائي للإيفواري رزاق سيسيه المعار لصفوف الاتحاد السكندري.

وتشترط إدارة القلعة البيضاء الحصول علي 3 مليون يورو ما يعادل 52 مليون جنيه مصر، للاستغناء عن خدمات اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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ويرغب نادي الإتحاد السكندري في الحصول على خدمات سيسيه بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق في الفترة المقبلة، لكن إدارة زعيم الثغر تري أن المقابل المالي المطلوب من الزمالك للاستغناء عن اللاعب مبالغ فيه، ويحاول التفاوض مع إدارة القلعة البيضاء لتخفيض قيمة الصفقة.

ويحظي اللاعب الإيفواري باهتمام عدد من الأندية المحلية، وبعض الأندية خارج مصر لضمه الصيف المقبل.

وخاض رزاق سيسيه 16 مباراة مع الاتحاد السكندري بالموسم الحالي قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، وبلغ اجمالي دقائق اللعب الفعلية للاعب 1339 دقيقة، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.