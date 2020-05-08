رياضة | تعرف على جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز الأسبوع المقبل من جديد بعد أن قررت الحكومة الألمانية والاتحاد الألماني لكرة القدم استئناف البطولة بعد أن توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد. ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز: 1- بايرن ميونخ – 55 نقطة. 2- بوروسيا دورتموند – 51 نقطة. 3- لايبزج – 50 نقطة. 4- بوروسيا مونشنجلادباخ – 49 نقطة. 5- باير ليفركوزن - 47 نقطة. 6- شالكة – 37 نقطة. 7- فولسفبورج – 36 نقطة. 8- فرايبورج – 36 نقطة. Advertisements 9- هوفنهايم – 35 نقطة. 10- كولن – 32 نقطة. 11- يونيون برلين – 30 نقطة. 12- إنتراخت فرانكفورت – 28 نقطة. 13- هيرتا برلين – 28 نقطة. 14- أوجسبورج – 27 نقطة. 15- ماينز – 26 نقطة. 16- فورتونا دوسلدورف – 22 نقطة. 17- فيردر بريمن – 18 نقطة. 18- بادربورن – 16 نقطة.

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