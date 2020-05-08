رياضة | بيراميدز يدرس الإطاحة بنجمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يدرس الإطاحة بنجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن هناك اتجاه داخل براميدز من أجل الإطاحة بالغاني جون أنطوي نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أنه هناك اتجاه لبيع أنطوي خاصة وأنه لم يقدم العرض المنتظر منه في الموسم الماضي مع الفريق وقيادة الفريق بالشكل الأمثل.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة النادي تبحث عن مهاجم من العيار الثقيل من أجل تعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مشيرة إلى أنه هناك أكثر من مهاجم تم طرحه في الفترة الحالية وأنه يجري المفاضلة بينهم في الفترة الحالية.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه سيكون هناك اجتماع بين الإدارة والجهاز الفني من أجل تقييم جميع الأمور بشأن بعض اللاعبين على رأسهم جون أنطوي من أجل تحديد موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل عن براميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإعادة بناء الفريق بشكل قوي يستطيع المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل.

وكشفت التقارير الصحفية أنه قبل توقف الدوري الممتاز كان براميدز يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة خلف المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة في حين يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة.