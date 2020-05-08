الامارات | بالفيديو.. مصير الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مع أزمة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مصير الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مع أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباينت القرارات التي اتخذتها الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم "الاسباني والانجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي"، حول تحديد مصير عودة بطولاتها التي توقفت منذ منتصف مارس الماضي خلال الأزمة العالمية الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتترقب الجماهير بشغف مصير هذه البطولات المثيرة التي يتابعها الملايين في أوروبا وحول العالم، أملا في تراجع حدة الجائحة المرضية، وعودة المياه الى مجاريها، والاستمتاع مجددا بمشاهدة كرة القدم بنجومها وفنونها.

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وكان الاتحاد الألماني أول من بادر الى عودة بطولته "بوندسليغا" رسمياً يوم 15 مايو الجاري من دون جمهور بعدما توقف منذ منتصف مارس الماضي، فيما قرر الاتحاد الفرنسي إنهاء البطولة وتتويج المتصدر باريس سان جرمان.

واليكم مصير البطولات في هذا الفيديو:

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