شكرا لقرائتكم سيتي كلوب يوفر مراكز متخصصة للمرأة فى تجربة فريدة بالرياضة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادي "سيتي كلوب"، المرأة في أولى أولوياتهم، حيث تم انشاء مجتمع خاص بالسيدات داخل الصرح الرياضي الناشئ حديثاً، وذلك عن طريق تخصيص مركز للسيدات وجيم منفصل ومنتجع صحي، بالإضافة إلى مكرز تجميل وكوافير وعيادات نسائية، ومحلات لمستحضرات ومستلزمات التجميل.

واستهدف نادي سيتي كلوب، خلق مجتمع متكامل للمرأة داخل ذلك الصرح الرياضي، دون أن تحتاج إلى أي عنصر خارج النادي، في تجربة فريدة بالرياضة المصرية.

وحرص نادي سيتي كلوب على توفير هذه الأماكن للمرأة انطلاقاً من مسئوليته الاجتماعية في تقدير دور العنصر النسائي في المجتمع وإيماناً بالجهود التي تقدمها، حيث يهدف النادي إلى تفعيل دور المرأة بشكل أكبر في الحياة الرياضية على وجه خاص.

وشهدت الفترة الماضية إقبالاً حاشداً على الاشتراك في عضوية النادي حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع في المدن على الانتهاء بحد أقصة 800 عضوية لكل مدينة، في بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التي تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة في جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل في كفائتها عن الأندية الكبرى.

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كانت شركة استادات القابضة قد أعلنت في وقت سابق، عن اطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق في مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام في جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، في إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية في مصر.

في city club سيكون لدي كافة العائلات المصرية فرصة أقوي في الترابط الأسري بالتجمع في بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية.

وتسعي سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة في مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى في جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية في القاهرة .

وقررت الشركة البدء في افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club في أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقي الفروع في 15 مدينة في شهر أكتوبر عام 2022