شكرا لقرائتكم شطة : اعترضت على طريقة انتقال كهربا للنادي الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر عبدالمنعم شطة نجم النادي الاهلى السابق الطريقة التى انتقل بها كهربا إلى الأهلى خاصة وأن عقده كان سليم مع الزمالك 100% - على حد قوله

وأضاف شطه فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن الطريقة التى انتقل بها كهربا للأهلى تشبه انتقال الحضرى لسيون السويسرى

وعلى صعيد آخر أكد شطه أنه محظوظ باللعب بجوار محمود الخطيب و عن أغرب مباراة لعبها مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى، خلال فترة تواجدهما بصفوف النادى الأهلى قال أمام الزمالك فى 1979

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واستطرد أن الخطيب حينها كان لا يتدرب مع الفريق منذ اسبوع وكان يجلس على دكة البدلاء فى هذا اللقاء بالقميص والبنطلون وغير جاهز تماما للمشاركة بينما قرر هيديكوتى الدفع بـ"بيبو" وقام الخطيب بتغيير ملابسه ونزل إلى أرض الملعب وتغيرت النتيجة وفاز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين

ومن جانبه أكد عادل طعيمه نجم النادي الاهلى السابق أن لاعب الاهلى السابق عبدالمنعم شطة كان من أهم لاعبي جيله وأضاف طعيمه فى مداخلة هاتفيه بإذاعة الشباب والرياضة أن شطة عاشق حقيقي للنادي الأهلى ولديه إخلاص وانتماء للقلعة الحمراء ليس له حدود

وعن أبرز المواقف الإنسانية قال طعيمة أن شطة كان دائم التودد لعمال النادي ويغلب على طبعه دائما التواضع سواء خارج النادي أو داخله مؤكدا أن اعتاد فى الأجواء الرمضانية خدمة عمال النادى على الفطار بنفسه