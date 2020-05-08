شكرا لقرائتكم مدربين بدرجة كشافين.. 3 زملكاوية بشعار "اللى يحتاجه الزمالك يحرم ع الباقى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الانتماء للزمالك يولد داخل اللاعب ولا يمكن شراءه بأموال، ونفس الامر بالنسبة للأهلي او أي نادي اخر، وتظهر اجمل صور الانتماء في علاقة اللاعبين بالاندية بعد اعتزال اللاعب، فنجد الأخير يقدم تضحيات ومساعدات لناديه رغم عدم وجود أي مصلحة للاعب من هذا.

ابرز تلك القصص التي تحكي علاقة أبناء الزمالك بناديهم هو الثلاثي محمد عبد الواحد مدرب وادي دجلة السابق ومحمد صبري نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق وخالد جلال نجم الزمالك ومديره الفني السابق.

محمد عبد الواحد حاول اثناء فترة تواجده مدربا مساعدا في وادي دجلة في التفاوض مع محمد محمود لاعب الأهلي الحالي قبل انتقاله من دجلة، وكان محمد محمود قريبا من الزمالك بفضل مفاوضات " مو " محمد عبد الواحد لولا ان إدارة الأهلي كانت الأسرع والأكثر حسما.

خالد جلال المدير الفني السابق للزاملك والحالي لنادي مصر، هو من اكتشف محمد عبد الغني مدافع الزمالك الحالي في لقسم الثاني وكان يقوم بتدريبه في نادي مصر وقام بترشيحه للزمالك لينضم المدافع ويصبح احد الاعمدة الرئيسية في ميت عقبة.

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اما محمد صبري نجم الزمالك الأسبق فكان صاحب الفضل في انضمام مصطفي فتحي للزمالك بعدما اكتشفه أيضا في نادي بلقاس في المنصورة ليصبح فتحي من ابرز المواهب داخل الزمالك في الجيل الحالي.

من ناحية اخري استقرت إدارة الزمالك علي صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة مطلع يونيو المقبل، عقب تسلم إدارة النادي قيمة تجديد العضويات والتي تقدر مبدئيا بـ 120 مليون جنيه، وكذلك قيمة استئجار المحلات في سور النادي حيث سيتم توقيع عقود ايجار بعض المحلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وسيقوم مسئولو الزمالك باستغلال الانفراجة المالية المنتظرة قريبا في صرف الشهور المتأخرة للاعبي الفريق الأول عقب صرف قيمة 3 أشهر للاعبين الأجانب محمد اوناجم واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيتم الصرف لباقي اللاعبين مع دخخول فلوس العضويات لخزينة الزمالك.

كما يدرس مسئولو الزمالك إعادة فتح ملف المفاوضات مع المقاولون العرب بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق تحسبا لرحيل مصطفي محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الأوروبي في ظل تلقيه عدد من العروض الأوروبية التفرة الماضية قبل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا.

ويحاول مسئولو الزمالك استغلال تمسك مسئولو المقاولون العرب بضم النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار الموسم الحالي للمقاولون، في انهاء الصفقة، حيث يرغب مسئولو المقاولون في تواجد معروف يوسف مع ذئاب الجبل الموسم المقبل، وهو ما يوافق عليه الزمالك ولكن يرغب مسئولو الأخير في استغلال ورقة معروف يوسف لتخفيض قيمة طاهر محمد طاهر وان تكون الصفقة عبارة عن ضم طاهر للزمالك ومعروف للمقاولون بيع نهائي والتفاوض حول المقابل المادي لاستكمال الصفقة.