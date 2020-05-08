شكرا لقرائتكم شطة : الأهلى صنع مانويل جوزيه وليس العكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نجم النادى الاهلى السابق عبدالمنعم شطة أن النادى الاهلى هو من صنع العديد من المدربين وليس العكس وعلى رأسهم مانويل جوزيه البرتغإلى صاحب الإنجازات مع القلعة الحمراء وهيديكوتى أيضا

وأكد فى تصريحات إذاعية أن البرتغإلى لم يكن صاحب باع كبير فى المحافل الكروية ولكن تواجده داخل النادى الاهلى وسط جيل مميز من اللاعبين وإدارة حكيمة جعلت منه مدير فنى أسطورى

وعن فايلر قال أنه حتى الآن يسير بصورة جيدة مع ألفريق والبطولة الإفريقية حلم كيبر لجماهير القلعة الحمراء

وعلى صعيد آخر أكد شطه أنه محظوظ باللعب بجوار محمود الخطيب وعن أغرب مباراة لعبها مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحإلى، خلال فترة تواجدهما بصفوف النادى الأهلى قال أمام الزمالك فى 1979

واستطرد أن الخطيب حينها كان لا يتدرب مع ألفريق منذ اسبوع وكان يجلس على دكة البدلاء فى هذا اللقاء بالقميص والبنطلون وغير جاهز تماما للمشاركة بينما قرر هيديكوتى الدفع بـ"بيبو" وقام الخطيب بتغيير ملابسه ونزل إلى أرض الملعب وتغيرت النتيجة وفاز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين

ومن جانبه أكد عادل طعيمه نجم النادى الاهلى السابق أن لاعب الاهلى السابق عبدالمنعم شطة كان من أهم لاعبى جيله وأضاف طعيمه فى مداخلة هاتفيه بإذاعة الشباب والرياضة أن شطة عاشق حقيقى للنادى الأهلى ولديه إخلاص وانتماء للقلعة الحمراء ليس له حدود

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وعن أبرز المواقف الإنسانية قال طعيمة أن شطة كان دائم التودد لعمال النادى ويغلب على طبعه دائما التواضع سواء خارج النادى أو داخله مؤكدا أن اعتاد فى الأجواء الرمضانية خدمة عمال النادى على ألفطار بنفسه

وعلى صعيد آخر أكد شطه أنه محظوظ باللعب بجوار محمود الخطيب وعن أغرب مباراة لعبها مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحإلى، خلال فترة تواجدهما بصفوف النادى الأهلى قال أمام الزمالك فى 1979

واستطرد أن الخطيب حينها كان لا يتدرب مع ألفريق منذ اسبوع وكان يجلس على دكة البدلاء فى هذا اللقاء بالقميص والبنطلون وغير جاهز تماما للمشاركة بينما قرر هيديكوتى الدفع بـ"بيبو" وقام الخطيب بتغيير ملابسه ونزل إلى أرض الملعب وتغيرت النتيجة وفاز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين

ومن جانبه أكد عادل طعيمه نجم النادى الاهلى السابق أن لاعب الاهلى السابق عبدالمنعم شطة كان من أهم لاعبى جيله وأضاف طعيمه فى مداخلة هاتفيه بإذاعة الشباب والرياضة أن شطة عاشق حقيقى للنادى الأهلى ولديه إخلاص وانتماء للقلعة الحمراء ليس له حدود

وعن أبرز المواقف الإنسانية قال طعيمة أن شطة كان دائم التودد لعمال النادى ويغلب على طبعه دائما التواضع سواء خارج النادى أو داخله مؤكدا أن اعتاد فى الأجواء الرمضانية خدمة عمال النادى على ألفطار بنفسه