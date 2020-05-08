شكرا لقرائتكم أحمد سليمان يكشف كواليس خطف ثلاثي اتحاد الشرطة وحفني من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سليمان نجم الزمالك السابق كواليس انتقال ثلاثي اتحاد الشرطة خالد قمر وأحمد دويدار ومعروف يوسف، الأهلي عرض 6 مليون في الثلاثي بين عرضنا 3.5 مليون جنيه، وكان هناك صراع بين الناديي لذا قمت برفع قيمة العرض نصف مليون جنيه فقط، والأهلي كان يرغب في تأجيل الصفقة 24 صفقة من أجل حسمها، وكنت على يقين أن الصفقة لو تأجلت لليوم التالي ستحسم لصالح الأهلي.

قال في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تام سبورتس: تم استطلاع رأي الثلاثة لاعبين لحسم مصير الصفقة، والذين أكدوا رغبتهم في اللعب للزمالك.

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أردف: وفي صفقة أيمن حفني الذي سبق ووقع للأهلي قبل ذلك وكان يلعبها وقتها في صفوف أهلي طرابلس الليبي، ووضعنا خطة لاستقدامه من ليبيا عن طريق سفر هاني زادة لجلبه من ليبيا.