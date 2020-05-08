شكرا لقرائتكم سليمان: الحضري اعتزل اللعب الدولي مع تارديلي.. ولم أحرضه على الهروب من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سليمان نجم الزمالك السابق أن عصام الحضري حاررس مرمى المنتخب السابق سبق وافتعل أزمة مع تارديلي مدرب المنتخب السابق وتم ايقافه سنة بعد مباراة الكاميرون، لأن تارديلي صمم على اشراك نادر السيد ومن بعده أشرك عبد الواجد السيد وهو ما أغضب الحضري، وقرر الاعتزال الدولي وقتها وتم ايقافه سنة ولكن شارك بعدها مباشرة مع الأهلي

قال في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تام سبورتس، القرار النهائي في اختيار حارس مرمى المنتخب كان لحسن شحاتة مدرب المنتخب الأسبق، مشيرا إلى أن بداية عصام الحضرى الحقيقية مع المنتخب كانت فى أمم 2006، وكان هناك تخوف من 3 أعضاء باتحاد الكرة حينئذ بالدفع به أساسيا فى البطولة ولكننى أكدت لهم ثقتى فيه.

أكد أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق، أنه لم يحرض عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والمنتخب السابق على الهروب من القلعة الحمراء فى 2008، قائلا:" أقسم بالله لم أحرض الحضرى على هذه الخطوة وفوجئت بالخبر وبمكالمته لى فى سويسرا بعد السفر".

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شدد على نه لم يستعين بأعمال السحر طوال مسيرته في الملاعب خاصة في فترة تدريب المنتخب، مشيرا إلى أن الأهلي تعاقد مع أسماء كبيرة في فترة حسن شحاتة وأقل لاعب منهم لعب 50 مباراة دولية.

أوضح أن نتيجة مباراة زامبيا في تصفيات كأس العالم 2010 هي سبب إخفاقنا في التأهل للمونديال وليس مباراة الجزائر، لاسيما وأن هناك 7 لاعبين انضموا للمنتخب قبل المباراة بـ24 ساعة فقط مثل محمد زيدان وأحمد فتحي وأحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه.