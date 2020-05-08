شكرا لقرائتكم أحمد سليمان: الزمالك حقق دوري 2015 بـ22 مليون جنيه بس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سليمان نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض حقق لقب الدوري موسم 2014 / 2015 بـ22 مليون جنيه هي قيمة الصفقات التي تم ابرامها في 2014، مشيرا إلى أن دخول الأهلي في مفاوضات لضم طارق حامد وإسلام جمال سبب رفع قيمة الصفقتين "7 مليون لطارق حامد " و"5 مليون جنيه لإسلام جمال"، ولولا لذلك لأبرم الصفقتين بأسعار أقل.

قال في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تام سبورتس، الزمالك لديه دين في رقبتي، بعد البطولات التي حققتها معه بطولتين دوري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، وهو من صنع اسم أحمد سليمان، لذا كان همي أن يقف الزمالك على رجليه من جديد.

Advertisements

تابع: الزمالك كان يعتمد على سمير عبد التواب فقط في إبرام الصفقات، في الوقت الذي كان يعتمد فيه الأهلي على تامر النحاس، وعندما جئت للزمالك اعتمدت على 18 وكيل لإنهاء الصفقات، حتى لا يكون النادي تحت رحمة وكيل لاعبين وحيد.

أشار: قانون الرياضة الأخير به عوار كبير ، ولابد أن تخضع الأندية الشعبية أن تخضع لرقابة الدولة، كاشفا أنه ترك مهمة العمل مع حسن شحاتة في النادي الألماني رغم المزايا التي كانت فيها من أجل العمل التطوعي في الزمالك ودخول مجلس الإدارة، كاشفا أن تعطل التجربة بسبب اختلاف على الحقوق الإعلانية بين رجل الأعمال الأردني والمسئولين في ألمانيا.