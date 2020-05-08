شكرا لقرائتكم طارق حامد عن رأيه فى رضا عبد العال: الشعب المصري بيحب اللى يضحكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن رأيه في رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك والأسبق. قال طارق حامد تصريحات تلفزيونية:" ربنا يوفق طارق عبد العال الشعب المصري بيحب اللي يضحكه". أوضح طارق حامد في تصريحات تلفزيونية إن محمود عبد المنعم كهربا هو من تعمد أن يخرجه عن شعوره في مباراة السوبر المصري والتي جرت فبراير الماضي في الإمارات العربية المتحدة ،مضيفا :" كهربا هو اللي نرفزني، مصر كلها شاهدت ما حدث." Advertisements وشهدت مباراة السوبر والتي حسم الزمالك لقبها لصالحه مشادة بين كهربا وبين طارق حامد وصلت إلى اشتباك بالأيدي.

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