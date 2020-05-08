شكرا لقرائتكم دورتموند يتوقع تسجيل هبوط حاد في الأرباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوقع نادي بوروسيا دورتموند تكبد خسائر في العام المالي 2019 - 2020 بعدما شهدت التسع أشهر الأولى هبوطا حادا في الأرباح.
ولم يصدر هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي ومجلس إدارته توقعات ملموسة، ولكنه أصدر التحذير في بيان للبورصة اليوم الجمعة.
وانخفضت أرباح دورتموند في الربع الثالث من العام إلى 1ر1 مليون يورو (2ر1 مليون دولار)مقارنة بـ4ر29 مليون يورو قبلها بعام. وانخفضت المبيعات إلى 8ر79 مليون يورو من 7ر83 مليون يورو قبل 12 شهرا.
وترتبط الصحة الاقتصادية لدورتموند لقرارات أخرى من الحكومة الألمانية وتطورات الاستجابة لفيروس كورونا.
وفي الملعب، يحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليغا) والذي بصدد أن يستأنف يوم 16 مايو ولكن المباريات ستقام بدون جمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر دورتموند يتوقع تسجيل هبوط حاد في الأرباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.