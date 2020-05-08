شكرا لقرائتكم خبر عن قدامى الزمالك بدرجة محبين.. جلال ومو وصبرى أبرز كشافى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانتماء للزمالك يولد داخل اللاعب ولا يمكن شراءه بأموال، ونفس الأمر بالنسبة للأهلى أو أى نادٍ آخر، وتظهر أجمل صور الانتماء فى علاقة اللاعبين بالأندية بعد الاعتزال، فنجد الأخير يقدم تضحيات ومساعدات لناديه رغم عدم وجود أى مصلحة.

أبرز تلك القصص التى تحكى علاقة أبناء الزمالك بناديهم هو الثلاثى محمد عبد الواحد مدرب وادى دجلة السابق، ومحمد صبرى نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، وخالد جلال نجم الزمالك ومديره الفنى السابق.

محمد عبد الواحد حاول أثناء فترة تواجده مدربا مساعدا فى وادى دجلة التفاوض مع محمد محمود لاعب الأهلى الحالى قبل انتقاله من دجلة، وكان محمد محمود قريبا من الزمالك بفضل مفاوضات "مو" لولا أن إدارة الأهلى كانت الأسرع والأكثر حسما.

خالد جلال، المدير الفنى السابق للزاملك والحالى لنادى مصر، من اكتشف محمد عبد الغنى مدافع الزمالك الحالى فى لقسم الثانى، وكان يقوم بتدريبه فى نادى مصر ورشحه للزمالك لينضم المدافع ويصبح أحد الأعمدة الرئيسية فى ميت عقبة.

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أما محمد صبرى، نجم الزمالك السابق، فكان صاحب الفضل فى انضمام مصطفى فتحى للقلعة البيضاء، بعدما اكتشفه أيضا فى نادى بلقاس بالمنصورة ليصبح فتحى من أبرز المواهب داخل الزمالك فى الجيل الحالي.

من ناحية أخرى، استقرت إدارة الزمالك على صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة مطلع يونيو المقبل، عقب تسلم إدارة النادى قيمة تجديد العضويات والتى تقدر مبدئيا بـ 120 مليون جنيه، وكذلك قيمة استئجار المحلات فى سور النادى حيث سيتم توقيع عقود ايجار بعض المحلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وسيقوم مسئولو الزمالك باستغلال الانفراجة المالية المنتظرة قريبا فى صرف الشهور المتأخرة للاعبى الفريق الأول عقب صرف قيمة 3 أشهر للاعبين الأجانب محمد اوناجم واشرف بن شرقى وفرجانى ساسي، وسيتم الصرف لباقى اللاعبين مع دخخول فلوس العضويات لخزينة الزمالك.

كما يدرس مسئولو الزمالك إعادة فتح ملف المفاوضات مع المقاولون العرب بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق تحسبا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الأوروبى فى ظل تلقيه عدد من العروض الأوروبية التفرة الماضية قبل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا.

ويحاول مسئولو الزمالك استغلال تمسك مسئولو المقاولون العرب بضم النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار الموسم الحالى للمقاولون، فى انهاء الصفقة، حيث يرغب مسئولو المقاولون فى تواجد معروف يوسف مع ذئاب الجبل الموسم المقبل، وهو ما يوافق عليه الزمالك ولكن يرغب مسئولو الأخير فى استغلال ورقة معروف يوسف لتخفيض قيمة طاهر محمد طاهر وان تكون الصفقة عبارة عن ضم طاهر للزمالك ومعروف للمقاولون بيع نهائى والتفاوض حول المقابل المادى لاستكمال الصفقة.