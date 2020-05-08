شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: أقسم بالله لم أحرض عصام الحضرى على الهروب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق، أنه لم يحرض عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والمنتخب السابق على الهروب من القلعة الحمراء فى 2008، قائلا:" أقسم بالله لم أحرض الحضرى على هذه الخطوة وفوجئت بالخبر وبمكالمته لى فى سويسرا بعد السفر".

قال أحمد سليمان فى تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" بقناة اون تايم سبورت: " بداية عصام الحضرى الحقيقية مع المنتخب كانت فى أمم 2006، وكان هناك تخوف من 3 أعضاء باتحاد الكرة حينئذ بالدفع به أساسيا فى البطولة ولكننى أكدت لهم ثقتى فيه".

وأوضح أن حسن شحاته المدير الفنى السابق للمنتخب كان هو صاحب القرار النهائى بشأن اختيارات الحراس للمباريات، موضحا :" كنت أقول رأيى وأتناقش والقرار النهائى للمعلم ولم يكن يحدث اختلاف".

تابع " أقسم بالله أن منتخب حسن شحاتة لم يكن يكسب بالأعمال كما يتردد، وأن كل ما حدث أننى كنت أحمل مصحفا صغيرا وانا أجلس على الدكة تبركا بالقرآن الكريم".