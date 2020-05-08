شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع العمليات الإنشائية في 3 فروع للأهلي وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العملية الإنشائية التي تتم في فروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس حالياً والتى لم تتوقف رغم تجميد النشاط الرياضي جراء جائحة كورونا ورغم الأزمة المالية يُعاني منها العالم كله بسبب هذا الوباء.

ويحرص رئيس الأهلي على متابعة تطورات الأنشاءات في الفروع الثلاثة من خلال الإتصال بشكل مُستمر بالمستشار الهندسي لمجلس الإدارة في إطار حرص المجلس على الإنتهاء من الخطط الإنشائية في الموعد المُحدد حيث تتم هذه العمليات حالياً وفق الأجراءات الإحترازية التى أوصت بها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا .

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وتتم العمليات وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى فيما يتعلق بتحديد ساعات العمل وتقليص الأعداد بالشكل الذي يضمن الحفاظ على السلامة العامة للعاملين المتواجدين في منطقة العمل، في ضوء المستجدات الخاصة بالمرحلة الراهنة التي تشهد التصدي بقوة لفيروس كورونا.

وشهد الفرع الثالث بدء أعمال الحفر لإنجاز صالة الكاراتيه التي سيتم تصميمها على أحدث النسق العالمية في هذا المجال بالشكل الذي يليق بعضو النادي .

وتأتي خطوة إنشاء صالة الكاراتيه وغيرها من المشروعات ضمن خطوات النهضة الإنشائية التي وضع مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على عاتقه مهمة إنجازها بالشكل الأمثل الذي يليق بأحلام وطموحات أعضاء النادي، وتشهد المرحلة المقبلة استكمال الخطة الإنشائية والخدمية التي اعتمدها مجلس الإدارة ، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في الـ30 من نوفمبر ٢٠١٧، والتي تهدف إلى وضع النادي الأهلي في المكانة التي يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية.