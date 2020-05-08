شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : التغييرات الـ5 للاعبين بشكل اختياري وليس إجباري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن التغييرات الـ5 التي اقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليست إلزامية بل تم ترك حرية تطبيقها الي الاتحادات الأهلية سواء استمرار الـ3 تغييرات كما هي أو تطبيق الـ5 تغييرات.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمنح الأندية حق اجراء التغيير السادس في المباريات التي تشهد اللجوء فيها الي الوقت الاضافي مثل كأس مصر أو لسوبر خلال الفترة الاستثنائية الحالية لفيروس كورونا .

وتلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بامكانيه تطبيق عدد ٥ تغييرات في المباريات خلال بطولة الدوري والكأس في حالة إستئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا .

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جاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باحقية الأندية في إجراء 5 تغييرات تخفيفا علي اللاعبين بعد توقف المسابقات والذي استمر اكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائي خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والانهاء علي الفيروس .

أوصى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، باستمرار مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، خاصة أنها فرصة لضم بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية بالاتحاد، برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه النهائى فى إقامة البطولة الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة