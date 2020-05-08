شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: تعديلات فيفا الخاصة بـ5 تبديلات "مؤقتة" ..والغاء VAR منعا للتجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف عصام عبد الفتاح عضو لجنة حكام الاتحاد الافريقى الحالي عن أسرار وكواليس القرارات التي أعلن عنها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من قوانين جديدة تتيح للأندية إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من 3، وذلك بعد اسئناف الدوريات مجددا، والمتوقفة فى الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا فى العديد من بلدان العالم.

وقال عصام عبد الفتاح ، أن فيفا اتخذ القرارات لملائمة الظروف الحالية في العالم بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا ، والذى جمد كل دوريات العالم وكافة البطولات القارية والدولية ، مؤكدا ان هذه التعديلات كلها مؤقتة وسيتم تطبيقها عند استئناف المباريات ، ويمكن إلغائها بعد أنتهاء ازمة كورونا .

وأوضح عضو لجنة حكام كاف ، أن التبديلات خلال المباراة يتم استخدامها بواقع 5 تبديلات لكل فريق ولكن بشرط أجراءها بحد أقصى على 3 مرات فقط ، بمعنى أجراء تبديلين وتبديلين وتبديل، أو 3تبديلات ثم تبديل ثم تبديل وهكذا ، وذلك بهدف عدم تعطيل اللعب للتوقف 10 مرات لكل تبديل، مضيفا ان المباريات التي فيها وقت اضافى يمكن اجراء تبديل زيادة ويكون للفريق 6 تغييرات .

وقال عصام عبد الفتاح ، أن قرار فيفا بإلغاء تقنين الـ VAR في حالة استئناف المباريات بكافة البطولات يعود لمنع التجمعات في مكان واحد مغلق ، حيث هناك تكون غرفة الحكام بها 5 أو 6 حكام مما يمثل خطورة ولا يتوافق مع الأجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

ونشر الاتحاد الدولى بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه، إن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الحال مع استئناف المساباقت الحالية، بجانب تعطيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بشكل مؤقت حاليا.

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وأوضح فيفا أنه سيُسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى، لتقليل تعطل المباراة، ستتاح لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء الاستبدالات أثناء المباراة ويمكن إجراء التغييرات الإضافية بين شوطي المباراة، وإذا قام كلا الفريقين بإجراء استبدال فى نفس الوقت، فسيتم اعتبار ذلك كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

كما يتم ترحيل التبديلات غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي، عندما تسمح قواعد المنافسة باستبدال إضافي في الوقت الإضافي، سيكون لكل فريق فرصة استبدال إضافية واحدة بخلاف الخمسة القانونية؛ ويمكن إجراءها قبل بدء الوقت الإضافي أو بين شوطيه.

ويأتي ذلك بسبب امتداد العديد من الدوريات التي سيتم استئنافها إلى فصل الصيف، حيث ستكون الظروف المناخية ضارة بالرياضة، وهو ما يجعل الفيفا يقوم بإجراء العديد من اللوائح المؤقتة بهدف الحفاظ على صحة اللاعبين، خاصة وأن ذلك من شأنه تقليل فرص العدوى..