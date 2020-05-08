شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يعلق لـ"الخليج 365" على "تفوت" أسامة نبيه أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات أسامة نبيه مهاجم الفارس الأبيض ومدرب الفارعنة السابق، عن رفضه التسجيل فى مرمى أبناء ميت عقبة حينما كان مُعاراً منه لصفوف غزل المحلة.

الأزمة بدأت حينما قال نبيه فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أمس، الخميس: "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك الأبيض، ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعد الكرة حتى لا أسجل فى شباك الأبيض".

وأعرب فاروق جعفر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن دهشته من التصريحات التى أدلى بها أسامة نبيه، خاصة بعد مردودها السيئ على الشارع الرياضى فى مصر، والوطن العربى.

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وقال جعفر فى تصريحاته: "أتوقع أن ما قاله أسامة نبيه لم يحدث من الأساس، وتصريحاته التى أدلى بها كانت نابعة من الشعور بالانتماء والحب لكيان الزمالك فقط، لكن على أرض الواقع لا يمكن أن تحدث".

أضاف جعفر المدير الفنى الأسبق لغزل المحلة، إنه لا يمكن للاعب كرة قدم أن يتحكم فى رغباته أمام مرمى الخصم، فخلال مشاركة لاعب الكرة فى المباراة يكن تركيزه فى احراز الأهداف أو تأدية واجباته على أكمل وجه، ومن الصعب أن يتعمد لاعب إهدار فرص سهلة أمام مرمى خصمه: "فهذا الأمر غير وارد على الإطلاق".