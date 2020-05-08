شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يمنح الأندية 6 تغييرات في الوقت الإضافي لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمنح الأندية حق اجراء التغيير السادس في المباريات التي تشهد الاحتكام إلى الوقت الاضافي مثل كأس مصر أو السوبر خلال الفترة الاستثنائية الحالية لفيروس كورونا .

وتلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بامكانيه تطبيق عدد 5 تغييرات في المباريات خلال بطولة الدوري والكأس في حالة إستئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا .

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جاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باحقية الأندية في إجراء 5 تغييرات تخفيفا علي اللاعبين بعد توقف المسابقات والذي استمر اكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائي خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الاوضاع والانهاء علي الفيروس .

أوصى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، باستمرار مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، خاصة أنها فرصة لضم بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية بالاتحاد، برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه النهائى فى إقامة البطولة الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة