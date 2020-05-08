سليمان: الزمالك تعاقد مع أيمن حفني رغم معرفتنا بتوقيعه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد سليمان:

قال أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق إن النادي الأبيض أتم تعاقده مع أيمن حفني من صفوف طلائع الجيش عام 2014، رغم معرفته بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

وتحدث سليمان عن كواليس الصفقة في ظهور إعلامي عبر شاشة "تايم سبورتس" قائلًا: "أيمن حفني صاحب موهبة كبيرة، كان أحد أبرز صفقات الزمالك في ذلك الوقت، كنا نعلم أنه وقع على عقود الانضمام للأهلي، لكننا حرصنا على التعاقد معه."

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وأكمل سليمان: "أدرت تفاصيل الصفقة بنفسي، اللاعب كان متواجدًا بالأراضي الليبية، حيث لعب معارًا بصفوف أهلي طرابلس، كانت الخطوط الجوية بين ليبيا ومصر متوقفة بسبب الأحداث هناك في ذلك الوقت، أبرمت خطة لكي يوقع في المطار، لكن تم تسريب تفاصيلها."

وواصل نائب رئيس الزمالك السابق: "توصلت إلى خطة بديلة، بسفره إلى الأراضي التونسية، ومنها إلى مصر، نادي طلائع الجيش لم تكن لديه مشكلة في وجهة اللاعب سواءً إلى الأهلي أو الزمالك، إدارة النادي العسكري قالت القرار في يد اللاعب."

وكان عدلي القيعي، رئيس لجنة التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي صرح في وقت سابق بأن النادي الأحمر رفض شكوى حفني والمطالبة بإيقافه عقب انتقاله للزمالك، لأنه وعد اللاعب بذلك عند توقيعه على عقود انضمامه للأهلي.