سليمان: أخطأت بعدم قبول دعم ممدوح عباس في انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق إنه أخطأ بعدم قبول دعم ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، خلال حملته الانتخابية لرئاسة النادي الأبيض عام 2017.

وخلال مطالبته بالاعتراف بأنه تلقى دعمًا من عباس خلال ظهور إعلامي عبر شاشة "تايم سبورتس"، خلال حملته الانتخابية عند ترشحه لرئاسة الزمالك، قال سليمان إن هذا ليس اتهامًا ينفيه، بل إن عدم قبول ذلك الدعم يعد أحد أبرز أخطاء حياته.

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وأضاف سليمان: "لم أقبل كوب مياه من أي شخص، حتى عندما تواجدت في مجلس إدارة الزمالك كنت أدفع من جيبي، الوحيد الذي دفع شيئًا يخصني في الحملة الانتخابية كان هاني العتال."

وأكمل نائب رئيس الزمالك الأسبق: "حتى هاني العتال دفع فقط قيمة الرسائل التي كنا نرسلها للأعضاء قبل الانتخابات، لم ينفق على الحملة بالكامل كما ردد البعض، أصحاب المناصب الرئيسية في القائمة، الرئيس، النائب وأمين الصندوق دفعنا تكاليف الحملة بالتساوي."

وكان ممدوح عباس قد أعلن أنه سيوجه دعمًا ماليًا بمليوني جنيه للحملة الانتخابية الخاصة بالقائمة التي ترأسها سليمان لانتخابات نادي الزمالك عام 2017.