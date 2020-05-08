مدفع رمضان (15).. البديل السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

يرتبط لاعبو كرة القدم ارتباطا وثيقا بأرقام قمصانهم وغالبا ما يقع اختيارهم على أرقام خاصة لارتدائها، إلى أن صارت علامة مميزة على تاريخ حافل للعديد من الرموز مع الساحرة المستديرة، دفع الجماهير للتعلق بالأرقام التي تتزين تحت أسمائهم خلف قمصانهم.

ومثلما تسمح لنا الأرقام أحيانا بالتعرف على تشكيل الفرق في المباريات أو اللاعبين في الملعب، "الخليج 365" يقدم سلسلة "مدفع رمضان" طوال أيام الشهر الكريم قبل دقائق من الإفطار، بـ30 حلقة يومية لـ30 قميصا مختلفا خلّده أبرز نجوم الكرة المصرية.

وبالحديث عن الرقم (15) في الحلقة الخامسة عشر من حلقات شهر رمضان، لن نجد غير محمد ناجي جدو اللاعب الذي اكتسب شهرته بهذا الرقم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بأنجولا 2010.

جدو حصل على لقب "البديل السوبر" خلال البطولة بعد أن ساهم بشكل قوي في وصول مصر للمباراة النهائية في البطولة والفوز بها بأهدافه التي سجلها بعد أن شارك كبديل في الشوط الثاني.

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انضم جدو للقائمة النهائية للفراعنة في مفاجأة كبيرة من حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب، الذي اكتشف قدرات لاعب الاتحاد السكندري حينها وفضَله على أحمد حسام ميدو.

وعلى الرغم من اكتفاء جدو بمشاركته كبديل في الشوط الثاني بدلاً من الثنائي عماد متعب ومحمد زيدان، إلا أنه نجح أن يكون هدافاً للبطولة ونجمها الأول، بعدما سجل 5 أهداف جاءت جميها في الشوط الثاني خلال 135 دقيقة لعب، ليقود بهم منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم للمرة الثالثة على التوالي.

في ذلك الوقت قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استحداث جائزة "أفضل لاعب بديل في البطولة" بعد المستوى اللافت الذي ظهر عليه جدو.

وأحرز جدو هدف الفوز بالبطولة بعد أن سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة 85 في مرمى غانا بالمباراة النهائية، والذي اعتبره جدو أصعب هدف سجله في البطولة: "أصعب هدف كان في المباراة النهائية، غانا كانت أفضل مننا وعندما دخلت كبديل كانوا يضغطون علينا بقوة، وكان وقت صعب جداً، ولكن ربنا وفقني وأستطعت أن أنزل وأسجل الهدف".