سليمان: خسرت انتخابات الزمالك أمام مرتضى منصور بـ "التزوير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق إنه خسر انتخابات رئاسة نادي الزمالك عام 2017 بسبب حدوث تزوير في عملية التصويت حسب وصفه.

ورفض سليمان خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة "أون تايم سبورتس" اعتبار قرار خوضه انتخابات رئاسة الزمالك بالقرار الخاطىء، معتبرًا أنه أحد أفضل القرارات التي اتخذها في حياته.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو الرجل الأقوى على الإطلاق في النادي الأبيض قال سليمان: "مرتضى منصور قوي جدًا في الزمالك، لكنني لم أكن ضعيفًا عندما تواجدت في مجلسه الأسبق كنائب للرئيس."

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وأكمل سليمان: "لو كنت ضعيفًا لما خضت انتخابات الرئاسة أمامه، وحصدت 17 ألف صوت، ولولا التزوير الذي حدث، لما خسرت تلك الانتخابات."

وواصل نائب رئيس الزمالك الأسبق: "كان البعض يصوت لمصلحتي، ثم تذهب تلك الأصوات لمصلحة مرتضى منصور، يوجد مقطع فيديو شهير على يوتيوب يثبت كلامي، أحد القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات قال إن أحد الأصوات لأحمد سليمان، ثم كتبه

الموظف بجواره لمصلحة مرتضى منصور، فانفعل القاضي وقال الصوت لأحمد سليمان."

وكان سليمان أعلن في شهر أبريل الماضي نيته خوض انتخابات رئاسة مجلس الزمالك المقبلة، وطالب مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي بالدعوة لانتخابات وصفها بـ "الحرة".