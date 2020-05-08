دورتموند يتوقع هبوطًا حادًا في الأرباح

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت- (د ب أ):

يتوقع نادي بوروسيا دورتموند تكبد خسائر في العام المالي 2019/2020 بعدما شهدت التسعة أشهر الأولى هبوطًا حادًا في الأرباح.

ولم يصدر هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي ومجلس إدارته توقعات ملموسة، ولكنه أصدر التحذير في بيان للبورصة اليوم الجمعة.

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وانخفضت أرباح دورتموند في الربع الثالث من العام إلى 1.1 مليون يورو (1.2 مليون دولار)مقارنة بـ4ر29 مليون يورو قبلها بعام. وانخفضت المبيعات إلى 8ر79 مليون يورو من 7ر83 مليون يورو قبل 12 شهرًا.

وترتبط الصحة الاقتصادية لدورتموند لقرارات أخرى من الحكومة الألمانية وتطورات الاستجابة لفيروس "كورونا".

وفي الملعب، يحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندزليجا) والذي بصدد أن يستأنف يوم 16 مايو ولكن المباريات ستقام بدون جمهور.