وزارة الرياضة الجزائرية تعقد اجتماعًا مع الصحة بشأن عودة النشاط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، عقد اجتماعاً مع مسؤولي السلطات الصحية هناك، بشأن القرار النهائي الخاص باستئناف منافسات الدوري والنشاط الرياضي عامة بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كوروناالمستجد.
ويقام الاجتماع الأحد المقبل، بحضور الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، وأعضاء من اتحاد اللعبة هناك والأطقم الطبية الخاصة بالمنتخب.
كان اتحاد اللعبة الجزائري، قد أعلن عن تصور مبدئي لاستئناف النشاط، الفترةالمقبلة بخضوع كافة الأندية لفترة إعداد بدني وفني لمدة شهر ونصف، ثم استئناف النشاط ومنافسات الدوري.
يذكر أن الحكومة الجزائرية لم تحدد حتى الآن وضع النشاط الرياضي في البلاد من الاستكمال بالرغم من نية اتحاد اللعبة هناك في الاستكمال.
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