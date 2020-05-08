علي البدواوي: إلغاء الدوري القرار المناسب

قال علي البدواوي رئيس نادي حتا لكرة القدم أن إلغاء الدوري هذا الموسم يعتبر القرار الأنسببعد فترة التوقف الطويلة.
وقال البدواوي في تصريحات صحفية لهاليوم إن استعادة جاهزية الفرق للمباريات تحتاج إلى 13 أسبوعا من العمل والتدريبات خاصة أن اللاعبين لم يتدربوا منذ 15 مارس الماضي.
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