أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بكسر في مفصل القدم. وقال النادي الإسباني في بيان إصابة يوفيتش بكسر في مفصل قدمه اليمنى بعد خضوعه للفحوصات ليتأكد بشكل كبير ابتعاده عن الملاعب حتى حال عودة النشاط. إصابة يوفيتش بكسر في مفصل قدمه اليمنى بعد خضوعه للفحوصات ليتأكد بشكل كبير ابتعاده عن الملاعب حتى حال عودة النشاط. ويوفيتش انتقل لصفوف نادي ريال مدريد الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو قادمًا من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مفاجئة لمهاجم ريال مدريد في القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.