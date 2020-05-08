أعلن النجم الكاميروني ليندر تاوامبا لاعب الفريق التعاون السعودي رحيله رسميًا عن نادي سكري القصيم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل بعد موسمين قضاها بين جدران النادي . بين جدران النادي . وكتب تاوامبا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر قائلًا: "القصة مستمرة، صفحة جديدة قريباً، شكراً للتعاون على قضاء عامين مميزين". مستمرة، صفحة جديدة قريباً، شكراً للتعاون على قضاء عامين مميزين". ولم يكشف النجم الكاميروني عن وجهته القادمة، لكن هناك أنباء عن اقترابه من الشباب بعد قيامه بمتابعة حساب النادي على تويتر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تاوامبا يعلن رحيله عن التعاون السعودي وهذه وجهته القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.