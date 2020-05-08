تاوامبا يعلن رحيله عن التعاون السعودي وهذه وجهته القادمة

أعلن النجم الكاميروني ليندر تاوامبا لاعب الفريق التعاون السعودي رحيله رسميًا عن نادي سكري القصيم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل بعد موسمين قضاهابين جدران النادي .
وكتب تاوامبا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر قائلًا: "القصةمستمرة، صفحة جديدة قريباً، شكراً للتعاون على قضاء عامين مميزين".
ولم يكشف النجم الكاميروني عن وجهته القادمة، لكن هناك أنباء عن اقترابه من الشباب بعد قيامه بمتابعة حساب النادي على تويتر.
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