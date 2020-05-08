جيونبوك هيونداي موتورز يهزم سوون بلووينجز في افتتاح الدوري الكوروي الجنوبي

حقق فريق جيونبوك هيونداي موتورز الفوز على نظيره سوون بلووينجز بِهدف دون رد في المباراة الافتتاحية من الدوري الكوروي الجنوبي التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب ستاد جيونجو كأس العالم. الجنوبي التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب ستاد جيونجو كأس العالم. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب لي دونج جوك في الدقيقة 84 من عمر المباراة .

أقيم اللقاء بدون حضور جماهيري في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



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