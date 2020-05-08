تعرف على موعد إستئناف مباريات الدوري التونسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة موعدًا جديدًا لاستئناف مباريات الدوري المتبقية بعد رفض السلطات السماح لاستئناف التدريبات في مايو الجاري.

واقترح الاتحاد استئناف المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المعلقة منذ منتصف مارس الماضي 10 يونيو المقبل على أن تبدأ التدريبات الفردية والجماعية الشهر

الجاري.

وقال الاتحاد أن السلطات لم توافق حتى اليوم على مواعيد استئناف التدريبات وبالتالي لن يكون متاحا استئناف المباريات في يونيو وسيكون الموعد الجديد بدلا من ذلك في أغسطس.