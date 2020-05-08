برشلونة يعود للتدريبات بعد غياب شهرين بسبب كورونا

عاد فريق برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للتدريبات لأول مرة منذ نحو شهرين بإجراء أول تدريب فردي.
يأتى هذا ضمن خطة من أربع مراحل لاستئناف النشاط عقب تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.
وخضع جميع لاعبي برشلونة لاختبار كورونا الأربعاء الماضي وكان ليونيل ميسي بين الذين تدربوا يوم الجمعة في مركز جوان جامبر حيث جرى وأجرى بعض التدريبات الفردية بالكرة.
وتدرب اللاعبون جميعا باستثناء عثمان ديمبلي، الذي يتعافى منإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولم يتم تسجيله في قائمة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعد تعاقد برشلونة مع مارتن بريثويت في فبراير الماضي.
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري قبل 11 جولة على نهاية المسابقة متفوقا بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي سيبدأ تدريباته يوم الاثنين المقبل.
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