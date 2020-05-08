شاهد.. تخاذل أسامة نبيه أمام الزمالك .. حقيقة أم شو إعلامي؟

أثارت تصريحات أسامة نبيه نجم الزمالك السابق والمدرب الأسبق لمنتخب مصر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسقط المدرب السابق للفراعنة في فخ اللهث وراء موضة "التريند" وافتعال ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيا كانت الوسيلة.

وتحدث نبيه خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني مع المذيع سيف زاهر، عن تعمده لفرص محققة أمام مرمي الزمالك، عندما كان يلعب ضمن صفوف فريق غزل المحلة في لقاء الدور نصف النهائي لموسم 2000-2001.

وانتهت المباراة وقتها بفوز الزمالك بهدفين مقال هدف ليتأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف

لعبد الحليم علي.

وحاول أسامة نبيه طوال اللقاء اكتساب تعاطف الجماهير البيضاء بعد أن صرح نصاً أن قلبه لم يطاوعه على التسجيل في مرمي الزمالك.

إلا أنه وبالرجوع لشريط المباراة لم نجد أن نبيه لم يتحصل على أية فرص مؤكدة للتسجيل كما ادعي.

وظهر أسامة نبيه في ثلاثة هجمات فقط لغزل المحلة منذ نزوله بديلا في الدقائق الأولي من عمر الشوط الثاني.

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اللقطة الأولي وهي الأخطر جاءت بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوب

من زاوية صعبة للغاية ليتصدى محمد عبد المنصف حارس مرمي الزمالك في تلك المباراة للكرة.

أما اللقطة الثانية فكانت تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ابعدها وائل القباني إلى ركلة ركنية، قبل يسدد نبيه في اللقطة الثالثة له بنفس الطريقة تقريبا كرة قوية تصدي لها مدحت عبد الهادي.

الأغرب ف تصريحات أسامة نبيه، أنه ساهم في الإطاحة بالزمالك في وقت لاحق بعد عندما كان لاعباً في صفوف فريق الترسانة، ونجح في تسجيل هدف للشواكيش ساهم في خروج الزمالك من البطولة عام 2004.

وسجل نبيه هدف التقدم للترسانة، قبل أن يدرك الزمالك التعادل في آخر دقائق المباراة، ليلجأ الفريقين الي ركلات الجزاء ليسجل الثنائي أسامة نبيه وخالد الغندور ركلتي ترجيح للترسانة ليودع الزمالك المسابقة.