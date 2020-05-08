ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه يوفيتش

أعلن نادي ريال مدريد الأسباني عن تعرض لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الملكي، للإصابة في قدمه اليمنى.

وأضاف النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي، بأنه بعدما أجرى يوفيتش الفحوصات الطبية اليوم الجمعة، حول

إصابته، كشفت التقرير الطبي عن إصابته بكسر مفصلي في قدمه اليمنى.

وأشارت التقارير الصحيفة الإسبانية أن اللاعب من الممكن أن يغيب لمدة ٤-٦ اسابيع

بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وعاد نادي ريال مدريد للتدريبات اليوم الجمعة، بعد تلقيه الضوء الأخضر، وعدم ظهور إيجابية عينة أحد اللاعبين أو الجهاز الفني، وسط اقتراب الدوري الاسباني من العودة بعد تعليقه في شهر مارس الماضي، اثر تفشي فيروس كورونا المستجد.