انطلاق أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري الكوري الجنوبي

انطلقت اليوم الجمعة أول مباراة في الموسم من الدوري الكوري الجنوبي، والذي تأجل بدأ منافساته منذ 29 فبراير 2020 الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وشهد اليوم خوض أول مباراة في موسم الدوري الكوري الجنوبي 2020 بين فريقي جيونبك موتورز حامل لقب دوري الموسم الماضي،وسوون بلو وينجز بطل مسابقة الكأس في النسخة الأخيرة.
وعاد الدوري الكوري الجنوبي وسط إجراءات احترازية مشددة جدا (تعقيم الاستادات، وعدم تجمع اللاعبين قبل المباراة للصورة التذكارية ومنع المصافحة، وكذلك قياس درجات حرارة الاعبين وجميعأفراد الأجهزة الفنية للفريقين قبل المباراة).
وشهدت مباراة اليوم بين جيونبك وسوون بلو وينجز إرسال رسالة للجماهير من خلال كتابتها على مدرجات ملعب اللقاء، وكان نصها (سنراكم قريبا، إبقوا أقوياء).
كما قررت رابطة الدوري الكوري الجنوبي إذاعة المباراة على قناتها الرسمية على اليوتيوب، وكذلك عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تعويضا للجماهير عن إقامة اللقاءات دون جمهور.
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