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رياضة | ليفاندوفسكي VS فيرنر.. استئناف الدوري الألماني يشعل الصراع على لقب الهداف

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي VS فيرنر.. استئناف الدوري الألماني يشعل الصراع على لقب الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الألماني استئناف بطولة البوندسليجا يوم 16 مايو الجاري لكن بدون حضور الجماهير، بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس .

 

وبعودة المنافسات من جديد تشتعل الأجواء بين روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج على لقب الهداف هذا الموسم.

 

ترتيب هدافي الدوري الألماني:

 

1- روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ) – 25 هدف.

2- تيمو فيرنر (لايبزج) – 21 هدف.

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3- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 14 هدف.

4- روبين كوايسون (ماينز) – 12 هدف.

5- سيرجي جنابري (بايرن ميونخ) – 11 هدف.

6- ماركو ريوس (بوروسيا دورتموند) – 11 هدف.

7- فلوريان نيدرلتنشر (أوجسبولاج) – 11 هدف.

8- سيباستيان أنديرسون (يونيو برلين) – 11 هدف.

9- فوت فيجورست (فولفسبورج) – 11 هدف.

10- روفين هينينجز (فورتونا دوسلدورف) – 11 هدف.

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