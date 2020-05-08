رياضة | الرجاء المغربي يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يطلب التعاقد مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مسؤولو نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعض الاتصالات مع نادي الزمالك، من أجل الاستفسار حول إمكانية التعاقد مع مهاجم الفارس الأبيض بصفة نهائية.

ويرغب نادي الرجاء المغربي في شراء حميد أحداد لاعب الفريق المعار من الزمالك، خلال الموسم المقبل، والحفاظ على لاعبيه بين صفوفه.

ويتواجد في الزمالك بالوقت الحالي عدد كبير من اللاعبين الأجانب، واستقر على بقا كل من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في الموسم المقبل، وهو ما يصعب عودة أحداد للقاهرة.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم لمدة موسم واحد فقط.