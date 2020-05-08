رياضة | بعد الإساءة لـ "براينت".. أنتيتوكونمبو: حسابي تعرض للاختراق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الإساءة لـ "براينت".. أنتيتوكونمبو: حسابي تعرض للاختراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يانيس أنتيتوكونمبو نجم فريق ميلووكي باكس الأمريكي لكرة السلة، أنه حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض للقرصنة، وذلك بعد إعلان انتقاله إلى جولدن ستايت ووريورز، والإساءة إلى الراحل كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية.

وأعلن باكس في بيان مقتضب: «حسابات يانيس أنتيتوكونمبو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للاختراق بعد ظهر اليوم وتم إلغاؤها».

وأضاف بيان متصدر ترتيب المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل في الدوري قبل تعليق المنافسات في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، «تم فتح تحقيق بالحادثة».

وأثارت إحدى التغريدات قلق مشجعي باكس بعدما بدا أن أفضل لاعب في دوري السلة الأمريكي لموسم 2018-2019 «ذاهب إلى ووريورز».

وأساءت تغريدات أخرى إلى لاعبين آخرين أمثال ليبرون جيمس لاعب ليكرز، وأسطورة الأخير براينت الذي لقي حتفه في يناير الفائت في تحطم مروحية، وكان العملاق اليوناني يعتبره مثاله الأعلى.

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وبعد ساعات، نجح اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في استعادة حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وقدم اعتذارا عما جرى.

وكتب يانيس «التغريدات والمنشورات كانت مسيئة للغاية، ويثير خيبة أملي واشمئزازي أن أحدا قد يقول هذه الأمور الفظيعة».

وتابع «أشعر بالسوء كون باكس، كريس (ميدلتون زميله في الفريق) ليبرون وعائلة (ستفين) كوري (لاعب ووريورز) كانوا محط التغريدات الخبيثة وغير الصحيحة»، مضيفا «أشعر بالسوء بشكل خاص تجاه عائلة براينت خلال فترة الحزن، إذ لا يجب أن يتعرضوا لهذا النوع من السلبية والتصرف».

وقبل تأكيد القرصنة من قبل باكس، أعلن كوستاس شقيق يانيس، والذي يلعب في صفوف ليكرز، عن تعرض مختلف حسابات شقيقه للاختراق. وكتب عبر حسابه الخاص «حساب يانيس على تويتر، هاتفه، البريد الالكتروني، وحسابه المصرفي تعرضت للقرصنة. هو يعتذر عما تم نشره وسيعود في أقرب وقت ممكن».

وعلقت مباريات دوري كرة السلة الأمريكي منذ 11 مارس بعد ثبوت إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي جوبير بـ «كوفيد-19»، من دون تحديد أي موعد لاحتمال استئنافها.