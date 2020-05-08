رياضة | عاجل - إصابة نجم ريال مدريد بكسر في القدم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة نجم ريال مدريد بكسر في القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تعرض مهاجمه الكرواتي لوكا يوفيتش، إلى كسر في مفصل القدم اليمني، بعد عودته إلى الفريق قادمًا من صربيا.

وقال النادي الفريق في بيان له عبر موقعه الرسمي :" تم الكشف على لوكا يوفيتش وتبين أنه مُصاب بكسر في مفصل عظم القدم اليمني، وفي انتظار باقِ التطورات المقبلة بشأن الإصابة".

وكشفت تقارير صحفية حسب "ماركا" الإسبانية، بأن إصابة مهاجم ريال مدريد بكسر في مفصل القجم اليمني ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 لـ 8 أسابيع، وذلك حسب على استجابته للعلاج.