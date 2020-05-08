رياضة | نجم تشيلسي يكشف عن أصعب ثنائي واجهه في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يكشف عن أصعب ثنائي واجهه في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم تشيلسي الإنجليزي عن لاعبين من البريمير ليج مثلا له أزمة كبيرة عند مراقبتهما في الملعب.

وقال فيكايو توموري في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، قائلا:" روبيرتو فيرمينيو ومحمد صلاح، أصعب ثنائي واجهته هذا الموسم".

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وتابع:" محمد صلاح عندما يلمس الكرة، كنت أقول لنفسي هذا هو التحدي الذي أردته، لقد قدم موسما مذهلا للغاية".

وأضاف:" كنت أعتقد أنّ هذه هي الفرصة بالنسبة لي التي ستثبت أنني قادر على اللعب في مستوى عالٍ".

وأتم:" بالفعل خسرنا على ملعبنا أمام ليفربول، ولكنني أعتقد أنني تعلمت الكثير من هذه المباراة".