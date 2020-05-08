رياضة | الزمالك يُحدد سعر الاستغناء عن نجم الفريق المعار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُحدد سعر الاستغناء عن نجم الفريق المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الاستغناء عن الإيفواري رزاق سيسيه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت بعض التقارير أن الزمالك طلب 3 مليون يورو، من أجل رحيل سيسيه عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك عرض من إحدى شركات التسويق الرياضي التي تسعى لشراء اللاعب مقابل دفع 3 مليون يورو.

ويتواجد رزاق سيسيه حالياً في صفوف الاتحاد السكندري، على سبيل الإعارة من الزمالك.

ويأمل الاتحاد في الحصول على خدمات سيسيه نهائياً، لكن مغالاه الزمالك تعرقل إتمام الصفقة.