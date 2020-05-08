رياضة | الموعد المنتظر لاستئناف بطولة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الموعد المنتظر لاستئناف بطولة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستئناف النشاط في منتصف شهر أغسطس المقبل، بعد أن توقف لفترة استمرت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد خاطب الاتحاد السعودي، لبحث إمكانية استئناف الموسم الحالي.

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وأوضحت الصحيفة أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد حدد 15 أغسطس موعداً مبدئياً لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

ويتواصل الاتحاد السعودي، مع الجهات المختصة على رأسها وزارة الصحة، لتحديد آلية عودة دوري المحترفين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال أيام.

يذكر أن الدوري السعودي قد توقف بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرين، ويتصدر الهلال جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.