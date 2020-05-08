رياضة | تعرف على التشكيلة الأفضل في البريميرليج.. تواجد صلاح وماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على التشكيلة الأفضل في البريميرليج.. تواجد صلاح وماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن التشكيلة المثالية الأفضل لهذا الموسم من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حسب ما نشرته شبكة بي بي سي العالمية

وتوقفت بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لأجل غير مسمى بعد خوض 29 جولة من عمر البطولة حيث كان يتصدر نادي ليفربول البطولة بفارق 22 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي ويتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

وجاءت التشكيلة المثالية لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم كالتالي:

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حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، سوشولي، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: هنديرسون، دي بروين، فيرنانديز

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، أجويرو