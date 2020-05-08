رياضة | مرتضى منصور مهاجما ممدوح عباس: " فاشل بكل المقاييس وخليك في حالك"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور مهاجما ممدوح عباس: " فاشل بكل المقاييس وخليك في حالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك ، التصريحات التي أدلى بها ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق بشن استئناف بطولة الدوري المصري.

تصريحات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية إن ممدوح عباس ليس له أي صفة أو صلة بنادي الزمالك بعد شطب عضويته فكيف يتحدث عن موقف بطولة الدوري المصري.

وأوضح منصور أن عباس دمّر النادي خلال فترة تواجده في الرئاسة بعد مجيئه عن طريق الانتخابات المزورة وهو ما أقرت به المحكمة الادارية العليا.

Advertisements

وأكد مرتضى على أنه حصل على حكم قضائي بحل المجلس الذي جاء بالتزوير، ولكنه تنازل حرصا على استقرار النادي ورغم ذلك توجه عباس لرفع دعوى قضائية لاحتساب المده التي تم تعيين المستشار جلال إبراهيم بها وأبلغته المحكمة أنه جاء بالتزوير وليس له مده لاحتسابها وأن تنازل رئيس الزمالك لا يعنى الغاء الحكم الصادر بتزوير الانتخابات.

وأضاف منصور : "أنت لم تكن رئيسا للنادي بل كنت مجرد مسؤول عن لجنة بالتعيين من أجل تيسير الأعمال، ولكنك لم تأت من خلال الجمعية العمومية المحترمة".

وتابع : التاريخ لن يذكرك، أنت كنت فاشل بكل المقاييس، أحب أن أذكرك بماضيك الأسود وبالضرر الكبير الذي سببته لنادي الزمالك من ضياع بطولات وتسريح فرق ولاعبين على أعلى مستوى."

وأكمل: "لو كنت ترغب في استئناف بطولة الدوري عليك أولا إعادة الاموال المهدره في عهدك التي تقدر بمليار جنية، والتي أكدها تقرير هيئة الرقابة الادارية و الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأختتم رئيس الزمالك تصريحاتها: "لا أريد سماع صوتك نهائيا، عليك أولا إعادة أراضي الدولة المنهوبة، ودفع الضرائب المتأخرة لأكثر من ١٨ شركة تمتلكها قبل أن تتحدث عن عودة الدوري".