رياضة | بايرن ميونيخ يواصل استعداداته لبدء الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يواصل استعداداته لبدء الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد لاعبي بايرن ميونيخ الألماني مرة أخري لاستئناف التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة يونيون برلين في السابع عشر من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات البوندزليجا.

وتقام هذه التدريبات بعدما كان يجري لاعبو البايرن تدريبات في مجموعات صغيرة بدون احتكاكات بسبب الإجارات الاحترازية بسبب تفشي وباء وتقام هذه التدريبات بعدما كان يجري لاعبو البايرن تدريبات في مجموعات صغيرة بدون احتكاكات بسبب الإجارات الاحترازية بسبب تفشي وباء كورونا