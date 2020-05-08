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رياضة | بايرن ميونيخ يواصل استعداداته لبدء الدوري الألماني

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يواصل استعداداته لبدء الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد لاعبي بايرن ميونيخ الألماني مرة أخري لاستئناف التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة يونيون برلين في السابع عشر من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات البوندزليجا.

وتقام هذه التدريبات بعدما كان يجري لاعبو البايرن تدريبات في مجموعات صغيرة بدون احتكاكات بسبب الإجارات الاحترازية بسبب تفشي وباء .

ومن المقرر أن يعود الدوري الألماني في 16 من الشهر الجاري بعد توقفه في مارس(آذار) الماضي بسبب . وقبل تسع جولات على نهاية البطولة، يتصدر البايرن الترتيب بفارق أربع نقاط على بروسيا دورتموند.

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